A un passo dalla guerra tra Israele e Libano | l' ultimo tentativo degli Usa per evitare il caos

(Di martedì 30 luglio 2024) Primo e unico obiettivo:una nuova escalation di violenza che potrebbe ingigantire un conflitto già di per sé complicato. È la via che gli Stati Uniti tentano di percorrere, per scongiurare una nuovatrae il. La tensione è inevitabilmente alta, dopo che un razzo Falaq di fabbricazione iraniana è caduto nelle alture del Golan, uccidendo in un campo di calcio ben 12 bambini. Benjamin Netanyahu, in visita insieme al capo dello Shin Bet, Ronen Bar, sul luogo del delitto nella città di Majdal Shams, è stato chiaro, anche se parte della comunità gli ha urlato contro, gli ha intimato di andarsene e contesta il governo israeliano: “La risposta arriverà e sarà dura”. Un portavoce del ministeroEsteri dell'Iran ha già risposto per le rime a Netanyahu: “sarà responsabile delle conseguenze e delle reazioni impreviste a questi comportamenti stupidi”.