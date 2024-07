VIDEO Cala il sipario sulla Witch League | FourteenPop si prende la prima edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiil, l’innovativo torneo sbarcato a Benevento e capace di conquistare in poco tempo con un numero di spettatori in costante aumento e una qualità che è stata ben chiara sin dallagiornata. Dodici squadre, dodici influencer, un dado e delle carte bonus/malus, rigori presidenziali e poi calcio, tanto calcio. L’ultimo atto ha definito le gerarchie di questo torneo con la squadra di Fourteen Pop che scrive il proprio nome nell’albo d’oro dopo aver battuto Manuel Store in una finale che è stata combattuta solo nellaparte. Almeno fino a che la squadra di Ylenia non ha preso il largo portandosi a casa il successo La gioia finale e l’esplosione con la squadra vincitrice che ha fatto incetta di premi.