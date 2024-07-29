Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 12:30 (Di lunedì 29 luglio 2024) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO GRANDI VOLUMI DI TRAFFICO AL MOMENTO IN Regione MA PERSISTONO ALCUNE PROBLEMATICHE RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA BACCANELLO, SULLA CASSIA TROVIAMO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LE RUGHE E CESANO IN DIREZIONE DI VITERBO. PROSEGUIAMO NEL VITERBESE, PERCHÉ CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. ATTIVA CHIUSURA TOTALE DELLA STRADA DA BAGNI DI VITERBO PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA Regione.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 11:30 - , CI SPOSTIAMO ORA A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA LAURENTINA MENTRE È STATO RIMOSSO LINCIDENTE IN COMPLANARE TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA DELLA MAGLIANA, TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO DALLA VIA PONTINA ALL’APPIA E PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE TRA A24 ROMA TERAMO E VIA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, RESTANO LE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST MENTRE UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE SU VIA SALARIA IN INGRESSO A ROMA FINO ALL’AEROPORTO DELL’URBE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA PER BREVI CODE PER LAVORI TRA POMEZIA E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DI LATINA, IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA INCOLONNAMENTI SUL LUNGOMARE E SULLA REGIONALE FLACCA IN DIREZIONE DI GAETA RICORDIAMO INOLTRE CHE VIGE IL DIVIETO DI TRANSIO AI MEZZI PESANTI SUPERIORI LE 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 10:30 - DEROGHE PER I SOLI TRANSITI CHE HANNO ORIGINE O DESTINAZIONE NEL TRATTO INTERESSATO FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI È MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. 5 T SU VIA APPIA E SULLA REGIONALE FLACCA TRA FORMIA E TERRACINA. DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ Servizio fornito da Astral. A TAL PROPOSITO, NEL VITERBESE, CONTINUANO LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO E PERSONALE ASTRAL SULLA STRADA PROVINCIALE TUSCANESE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 29 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA CAPITALE, CON LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA, TRA COLOMBO E VIA DEL MARE E DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO CODE DALLA VIA DEL MARE ALL’APPIA E DA TORBELLA MONACA E A 24 ROMA TERAMO INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN INGRESSO A ROMA, SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA TORCERVARA E TOGLIATTI, POI TRAFFICO INTENSO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST CODE IN INGRESSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE A VIA DEL CAPPELLACCIO PER IL TRAFFICO DIRETTO A ROMA SU VIA PONTINA ANCORA CODE A TRATTI ANCHE PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO ALTRE CODE LE TROVIAMO IN INGRESSO SULL’APPIA DA CIAMPINO AL RACCORDO E SU FLAMINIA E VIA SALARIA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI L’ALLERTA INCENDI BOSCHIVI E’ MASSIMA IN TUTTA LA REGIONE. romadailynews
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