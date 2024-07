Siria e Matteo rivelazioni intime dopo Temptation Island | Abbiamo scoperto la verità su noi stessi

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 29 luglio 2024): "lasu noi" Chi l'avrebbe mai detto che "" potesse non solo dividere, ma anche unire più forte di prima?ci raccontano il loro inaspettato lieto fine e i sogni nel cassetto pronti a diventare realtà.hanno lasciato il famoso "" con una storia d'amore più solida e una valanga di piani per il futuro.il falò di confronto finale,ha fatto un passo indietro dichiarando di voler essere un uomo migliore per, che ha accettato di dargli una seconda chance. Ad un mese dalla fine del reality show, i due piccioncini si sono aperti con i loro followers, attraverso Witty Tv, rivelando di vivere un periodo sereno e armonioso. Sui social media, la coppia è stata piuttosto chiacchierona riguardo i loro progressi sentimentali.