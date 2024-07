Sinead O’Connor | diffuse le cause della morte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) A un anno dalla sua scomparsa sono state rivelate ledi. Come dichiarato dal certificato registrato la scorsa settimana dalla famiglia, lamorì per una broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia polmonare caratterizzata da una persistente ostruzione delle vie aeree che nei casi più gravi porta a un’insufficienza respiratoria. A dare la notizia il giornale Irish Indipendent. Sebbene ladell’artista non è stata mai trattata come “sospetta”, ovvero frutto di un omicidio o del coinvolgimento di terze persone, lereali non erano ancora state rese note. A gennaio il medico legale di Londra, con una breve dichiarazione rilasciata del tribunale di Southwark, aveva annunciato che la cantante era deceduta pernaturali, pur non specificando mai quali.