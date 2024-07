Radio Crc la nuova radio del Napoli | radiocronache e interviste esclusive

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilha annunciato una partnership conCrc per trasmettere in esclusiva lacronaca delle partite per la stagione 2024/2025. Laavrà anchesettimanali. Il comunicato: Sscha raggiunto un accordo conCrc per trasmettere in esclusiva in Campania lacronaca di tutte le partite della stagione sportiva 2024/2025.Crc sarà al fianco delconsettimanalie con un palinsesto giornaliero dedicato a raccontare la vita del Club e dei suoi protagonisti all’interno del format “Qui”., la partnership con Ea Sports Iltorna nel videogioco Fc25 (ex Fifa) e sarà il nuovo partner internazionale pluriennale di Ea Sports. Nel comunicato della società si legge: Electronic Arts Inc.