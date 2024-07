Parigi 2024 mountain bike maschile | Pidcock trionfa nel cross country Braidot sfiora il podio ma è quarto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tomsi conferma campione olimpico nella prova didialle Olimpiadi di. Il classe ’99 di Leeds ha compiuto un autentico miracolo nella parte finale: una foratura lo aveva infatti costretto allo stop a metà gara quando era in testa. Il polivalente ciclista della Ineos Grenadiers però è riuscito pian piano a recuperare, rosicchiando secondi a ogni giro riportandosi davanti a due giri dalla fine, in compagnia del francese Victor Korecky. Nella discesa finale il britannico ha sferrato l’attacco decisivo, rischiando quasi di cadere dopo un contatto con il rivale transalpino, ma che gli ha permesso di prendere il largo prima del rettilineo finale.ha chiuso la gara in 1:26.22, 9 secondi davanti alla medaglia d’argento Korecky. Chiude ilcon la medaglia di bronzo il sudafricano Alan Haterley (+0.