Olimpiadi Parigi 2024 il medagliere dopo la 3ª giornata | l’Italia vola con un altro oro!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Conclusa la terzadi gare, ildelledisorride al. La spedizione azzurra sale a quota 8 medaglie complessive e festeggia il secondo oro in tre giorni. La gioia arriva nuovamente dal nuoto, questa volta dai 100 metri dorso con la vittoria di Thomas Ceccon. Quarto posto nella rana per Benedetta Pilato a 1 centesimo dal bronzo. In serata Filippo Macchi arriva a una stoccata dall’oro ma deve accontentarsi, fra aspre polemiche, dell’argento.