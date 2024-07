Napoli Chiesa in Premier League | Ramadani ha trovato la squadra

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Federicovuole giocare inla prossima stagione e il suo agenteha: la situazione Il ciclo di Federicoalla Juventus è terminato. Non ci sarà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025, e l’agente del giocatore Falisi è attivato per valutare le migliori opzioni per il suo assistito. Si è parlato tanto di un interesse del, con Antonio Conte che apprezza tantissimo le qualità del giocatore. Tuttavia, il colpo è molto complicato per le eccessive spese da affrontare tra costo del cartellino e ingaggio. Anche la Roma ci ha pensato molto prima di virare definitivamente su Matias Soulé. La sensazione, però, è chenon volesse continuare la sua carriera in Serie A.