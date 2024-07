Msc Crociere va elettrica Motori spenti nel porto della Valletta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "SENZA IL MARE in buona salute non può esserci futuro", lo dice in maniera chiara il vicepresidente di Msc, Leonardo Massa (nella foto a destra): per questo da tempo Msc lavora per migliorare le performance delle proprie navi, investe in sostenibilità e in innovazione, a favore dell’ambiente. La novità, che è un punto avanzato dell’economia del mare, arriva questa volta dalla, a Malta. A bordo di Msc World Europa è infatti appena stato inaugurato ufficialmente nelil primo e unico sistema di connessionedi terra per le navi da crociera disponibile nel Mar Mediterraneo, con tanto di cerimonia, che è culminata con il collegamentonave ai cavi elettrici del