Mara Venier firma il nuovo progetto in Rai

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 29 luglio 2024)non è ancora pronta a salutare il suo ruolo di conduttrice. Anzi, dopo il film a cui ha preso parte e del quale ancora non si sono concluse le riprese, la presentatrice ha annunciato sarà protagonista anche di uned inedito. Ecco cosa l’attende per la prossima stagione. Il pubblico ha già iniziato il conto alla rovescia per vedere nuovamenteal timone di Domenica In. La conduttrice, infatti, nemmeno quest’anno ha intenzione di abbandonare il suo ruolo, anzi per lei in questa nuova stagione aumenteranno gli impegni sul piccolo schermo. La Rai, infatti, ha deciso di affidarle anche unprogramma.: i prossimi progetti, foto Ansa – VelvetGossipÈ un periodo ricco di novità e colpi di scena per, che a settembre riprenderà gli impegni sul piccolo schermo.