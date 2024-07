Mafia 41 anni fa l' omicidio Chinnici

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 9.30 Era il 29 luglio 1983. Alle 8.05 una Fiat 126imbottita di tritolo esplose in via Pipitone Federico, a Palermo,uccidendo il giudice Rocco, il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile dove abitava il giudice che creò il pool anti. Ad azionare il telecomando che fece esplodere la 126, il boss di Resuttana Antonino Madonia. Corone di fiori nel luogo della strage per ricordare le vittime.Commemorazioni anche a Misilmeri, Partanna e Pavia.