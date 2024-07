LIVE Arnaldi-Koepfer 6-3 2-6 Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | brutto secondo set dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40, 2a parità: ace all’incrocio di. Vantaggio, PALLA BREAK: dritto in rete dopo il servizio di. 40-40 Altra prima esterna da sinistra,non ha concesso nulla. 30-40 PALLA BREAK: non rimane in campo la risposta di Matteo. 15-40 DUE PALLE BREAK: ace di. 0-40 TRE PALLE BREAK: doppio fallo di. 0-30 Sbaglia ancora, possibilità per Matteo. 0-15 SCAMBIO ASSURDO VINTO DAnon chiude lo smash e poi finisce ricacciato indietro, sbagliando! 2-6 Set, servizio e volée diimprovvido, se ne va ilset e dunque si va al terzo. 30-40 Set point, chiamata clamorosamente in ritardo della giudice di sedia che è di palla fuori per. 30-30 Dritto in rete di, lo tira da veramente lontano e questa è la conseguenza.