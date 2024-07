L’infermiere che coordina la clinica sulla nave di Emergency | Porti lontani per lo sbarco? Un rischio per i migranti non in salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) In queste settimane un giornalista de Ilfattoquotidiano.it si trova a bordo dellaLife Support diimpegnata nella sua 22esima missione nel mediterraneo centrale. Da quando ha iniziato la sua attività nel dicembre 2022, laumanitaria diha recuperato 1856 persone. Con una serie di video e articoli documenteremo le fasi di preparazione e le operazioni in mare. “Noi salviamo le persone in mare, ma poi rimangono intrappolate da leggi europee e italiane assurde”. Sauro Forni è iltore dell’area medica della Life Support. Ha cominciato a lavorare come infermiere nel 1990 in sala operatoria in ospedale. Ma nel 2011 si è licenziato e ha iniziato a girare il mondo nelle missioni di