Libertà di stampa Meloni risponde alla Ue | Fake news Ma la sua lettera è piena di omissioni

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pensava di essersela cavata Giorgia. Con una letterina inviata“Cara Ursula” (von der Lyen, ndr), nella quale (secondo lei) smontava tutte le “” contenute nel pesantissimo report sullo Stato di diritto dell’Unione europea, che aveva lanciato l’rme sul pluralismo negato in Rai e sulle mani dell’esecutivo su viale Mazzini. Per fugare ogni accusa di controllo del governo sulla tv pubblica, Giorgia era arrivata a negare l’evidenza: “Anche l’attuale governance è stata determinata dal Governo precedente (Governo Draghi), con Fratelli d’Italia unico partito di opposizione che si è reputato allora di escludere perfino dal Consiglio di Amministrazione della Rai creando, questa volta sì, una anomalia senza precedenti in Italia e in violazione di ogni principio di pluralismo del servizio pubblico”, ha scritto.