LA PORTA di Georges Simenon | recensione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una discesa nella mente di un uomo e delle sue ossessioni: questo è Ladi. Questo piccolo ma intenso romanzo, uscito per la prima volta nel 1962, è stato pubblicato da Adelphi nel 2024 nella traduzione è di Laura Frausin Guarino. Trama Bernard Foy è un uomo invalido: in guerra una mina gli è scoppiata tra le mani ed egli ha perso inevitabilmente entrambi gli arti. Vive a Parigi con sua moglie Nelly ed è lei la lavoratrice della famiglia che esce di mattina per andare in ufficio mentre il marito la aspetta a casa, fa la spesa e cucina.