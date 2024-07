Il secolo di Dolci il Gandhi italiano | Più della predica può la buona azione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’idea la diede Zu Natale: "D’estate c’è siccità, ma durante l’inverno piove, però l’acqua va sprecata nel mare. Si dovrebbe fare un bacile". Zu Natale, nella Sicilia più povera degli anni Cinquanta, pensava ingenuamente a un grande catino, ma Danilocolse il suggerimento e si fece aiutare da ingegneri amici a concepire il progetto di una diga. La famosa diga sul fiume Jato, che fu una specie di rivoluzione, perché impegnò nella costruzione tutta la comunità e perché sottrasse alla mafia locale il potere di ricatto sull’accesso all’acqua. Il risultato fu, come dissequarant’anni dopo in un’intervista a Mao Valpiana pernonviolenta, che "al posto di un gruppo di dominatori che imperversava su 70-80 mila persone che non avevano nessun potere perché erano divise, è subentrata la gente che ora è diventata il nuovo poterezona".