Il furto del decennio a Parigi? Il pugile italiano fregato da arbitro e giuria male da estirpare | Video

(Di lunedì 29 luglio 2024) Qui polemica. Grande polemica. Siamo incazzati come vipere. Perché ci hannomedagliee qualificazionivarie. Elo hannofatto nelle discipline doveil godimento non dipende solo dalla bravura tua e del tuo avversario, ma dalla decisione stra-opinabile di uno - peggio - di una. Come se fosse X Factor. E questa rimostranza,forse, è dettata dalla nostra agghiacciante forma mentale calciofila, ma così siamo fatti e comunque non ci interessa passare per parenti alla lontana del bonaccione de Coubertin. Proprio per questo motivo è bene precisare che il nostro moto d'indignazione mistoa rabbia-canina dipende unicamente dal fatto che hanno fatto fuori gli azzurri.