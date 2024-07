Grande Fratello un pallavolista nel cast Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) Al2024 ci sarà anche unargentino tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa Dietro le quinte si lavora per la nuova stagione dele da un po’ stanno circolando dei nomi sul probabiledell’edizione 2024. Il reality di Alfonso Signorini aprirà i battenti a settembre e non mancano le indiscrezioni sule le candidature per varcare la porta rossa tanto ambita. Anche quest’anno, come lo scorso anno, si seguirà la linea nip e vip, dopo il successo della scorsa edizione. Stando alle indiscrezioni di questi giorni, potrebbe varcare la porta rossa Vera Gemma. E ancora: Federico Chimirri, ex concorrente di MasterChef Italia. Un altro nome che sta circolando è quello di Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne. Si era parlato anche di Cristina Plevani, anche se l’ex vincitrice della prima edizione ha smentito queste voci.