Funerali a Scampia l’arcivescovo Battaglia | Vittime del crollo sociale che va arginato in tutte le periferie del Sud

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Gli abitanti di, che per già molto tempo hanno subito etichette mediatiche frettolose e generalizzanti, che hanno tanto lottato per scrollarsi di dosso un’opinione pubblica che legge le situazioni con una superficialità spesso più attratta dalla decadenza del male che dai tanti segni primaverili di riscatto, oggi si ritrovano qui, insieme all’intera città, per piangere Roberto, Patrizia, Margherita e per pregare per la guarigione di Carmela, Martina, Giuseppe, Luisa, Patrizia, Mya, Anna, Greta, Morena Suamy e Annunziata”. È questo un passaggio dell’omelia delmetropolita di Napoli Domenicoin occasione deidi Roberto Abruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione, deceduti dopo ilverificatosi nella tarda serata di lunedì 22 luglio nella Vela Celeste.