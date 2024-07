Eventi a Bologna | cosa fare oggi lunedì 29 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29- La settimana inizia con una carrellata di appuntamenti, tutti da non perdere. Ecco. Dalle 19.30, il parco della Montagnola (per Montagnola Republic) ospita lo spettacolo itinerante Verde Antartide. Alle 21, in piazza Lucio Dalla è attesa Lúcia de Carvalho (nella foto) Sempre alle 21, una serata tutta da ridere riempie il Centro sportivo della Barca, con CineBarca: qui la visione di Sapore di mare. Alle 21.30, Marco Manfredi, Stefano D’Arcangelo e Wu Ming 4 sono al Fondo Comini per La Vera storia della banda Hood: il reading. Alle 21.45, piazza Maggiore propone C’era una volta a Hollywood, con l’introduzione di Roy Menarini. Sempre alle 21.45, all’Arena Puccini si guarda Confidenza di Daniele Luchetti.