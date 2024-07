Eccolo con la nuova fidanzata Sossio Aruta ormai lo hanno scoperto | Ursula archiviata è di nuovo innamorato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la rottura conBennardo. Avrebbe infatti una, stando alla segnalazione emersa nelle ultime ore. A parlarne è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha ricevuto in privato una foto dell’ex protagonista di Uomini e Donne e dei messaggi inerenti dove è stato beccato. Infatti, dopo aver sofferto,si sarebbe tuffato nelle braccia di questadonna che potrebbe essere diventata la. Il sito Novella 2000 ha fatto una sorta di riassunto di quanto successo nell’ultimo periodo, visto che pochi mesi fa aveva detto a proposito di: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita“. Leggi anche: “A 53 anni costretto a vivere così”.