È scoccata finalmente l’ora della piattaforma di Stato per i referendum digitali

(Di lunedì 29 luglio 2024) Eravamo, fino a qualche tempo fa, in questo scenario: era possibile, per i comitati promotori dei, avvalersi di piattaformeper la raccolta firme, ma nonpromessa e agognatadi(pure prevista dalla legge che aveva introdotto questa fattispecie per incentivare la raccolta firme stessa in occasione di). Per raggiungere nella maniera più rapida possibile la soglia delle 500mila firme necessarie, anche attraverso uno strumento digitale, i comitati promotori erano costretti – dunque – a un investimento significativo: pagare un soggetto privato per usufruire del servizio (che funziona comunque attraverso SPID), con costi che si aggiravano intorno all’euro per ciascuna firma raccolta, autenticata e validata presso gli uffici comunali.