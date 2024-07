È morto Mirko Giannotta militante dal cuore grande Il ricordo di amici e avversari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Èieri a Roma all’età di 49 annidella prima ora della destra fin dagli anni del Msi. Generoso, sorridente, coraggioso,, figlio di Carlo, storico segretario della sezione di Acca Larenzia, era un gigante buono, una “spalla” per tutti nei momenti più dolorosi della sua comunità umana e politica. “Impossibile non volergli bene”, dicono in tanti addolorati dalla notizia. ÈdalDipendente dell’Ama, lavoratore infaticabile, era molto apprezzato anche dalla dirigenza di sinistra., insieme all’attuale presidente del Municipio VI-Le Torri, Nicola Franco, è stato consigliere circoscrizionale del Msi dal 1993 al 1995 dell’ex ottavo municipio e responsabile dell’ufficio speciale decoro urbano con il sindaco Gianni Alemanno.