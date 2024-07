Cruisym Joymax e Joyride 16 Sym suona la carica dei 300 Maxi-gamma dalla cilindrata big

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sym punta forte sul 300. E lo fa realizzato tre scooter destinati ad accendere le emozioni e la fantasia di una clientela che più vasta non si può. Da qui il concetto dell’aver creato la più grande famiglia esistente sul mercato di questa, dove ogni componente risponde ad un preciso requisito e ad un target diverso.? 300 sfoggia nel suo emblema la lettera alfa, che nel sistema numerico dei Greci era il segno usato per il numero 1 e che in astronomia designa la stella più brillante: il suo spunto in accelerazione lo fa senza dubbio spiccare nel traffico, le sospensioni posteriori regolabili garantiscono massima stabilità, il comfort della sella ampia e ben ammortizzata, unito ad una pedana con tre diverse porzioni per i piedi, lo rende facile da guidare.