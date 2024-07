Cittadina del mondo Fra arte e cultura Vespa Primavera Batik Il viaggio è una gioia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Da un incontro tra culture lontane, ma accomunate da diverse e straordinarie eleganze, nasce. Le forme senza tempo disi uniscono ai temi e alle trame del, il tradizionale tessuto indonesiano, ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Le prime evidenze della tecnica e dell’risalgono al XII secolo. Questo particolare tessuto, ottenuto per stampa o per decorazione a mano, ma sempre usando la cera d’api durante la lavorazione, nasce nell’isola di Java, inizialmente come ornamento per le classi aristocratiche, per poi diffondersi in tutto l’arcipelago indonesiano. Ancora oggi ilè un elemento fondamentale dellaindonesiana ed è quotidianamente indossato, non solo per eventi formali.