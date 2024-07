Cherry Nails le unghie da copiare a Sabrina Carpenter

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con la sua estetica da bambola, il look da pin-up e il make-up ultra glowly,è la diva del momento. Se la sua Espresso è la canzone dell’estate, anche in fatto di immagine la cantante, 25 anni, detta legge. Nel 2022, prima del successo planetario,aveva ideato una linea di fragranze in collaborazione con Scent Beauty. Il suo ultimo profumo,Baby, è stato lanciato il 25 luglio con una manicure abbinata:rosso ciliegia, senza tempo, dain questa estate caldissima. Dalla tonalità rosso scuro, definite da un top coat lucido che le rende super glossy:così belle che viene voglia di morderle. Chic, evergreen: per realizzarle la cantante si è rivolta alla sua manicurist di fiducia, Zola Ganzorigt. Qualche idea da imitare nel video di Amica.