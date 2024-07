Basket femminile | impresa Nigeria battuta l’Australia all’esordio nelle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Sorpresa di livello elevatissimo allo Stade Pierre Mauroy, che a Lilla ospita le fasi a gironi delalledi Parigi 2024. Lasconfigge per 75-62, tra le favorite per il podio, e scuote alla grande il gruppo B. Spettacolare soprattutto Ezinne Kalu, in grande forma e autrice di 19 punti; 14 per Promise Amukamara e 13 per Amy Okonkwo. In casa Australia 15 per Alanna Smith, 13 per Sami Whitcomb e 11 per Jade Melbourne. Il primo quarto comincia con delle fasi di gioco che, per, sembrano un sogno. Circolazione di palla splendida, soluzione trovate a ogni piè sospinto, insomma tutto quello che esce in maniera ideale dal playbook di Sandy Brondello. Risultato: Magbegor domina sotto canestro ed è 5-13.