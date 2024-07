29 luglio 1954 Il Signore degli Anelli compie 70 anni Ecco quando uscirà il nuovo film della saga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Firenze, 292024 - Esattamente 70fa, il 29del, Tolkien pubblicava il “”. Il maestro del fantasy John Ronald Reuel Tolkien, nato il 3 gennaio 1892 a Bloemfontein, in Sudafrica, da genitori inglesi, continua a parlare a tutte le generazioni. Per gli amantisullo schermo, c'è una bella notizia. Peter Jackson è al lavoro sui nuoviIlper la Warner, con il primo in arrivo nelle sale nel 2026 stavolta imperniato sul personaggio di Gollum. Il progetto è slegato dalla serie Il- Glidel Potere che Amazon sta producendo e portando sulla sua piattaforma Prime Video. Ha dato l'annuncio il Ceo di Warner-Discovery David Zaslov durante la conferenza di presentazione delle trimestrali: lo studio è "nelle fasi iniziali" del progetto che "esplorerà storie ancora non raccontate".