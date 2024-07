WWE | CM Punk sul possibile ritorno in WWE di AJ Lee | Se lei volesse le opzioni ci sono

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) CMadorerebbe vedere sua moglie AJ Lee tornare in WWE. L’ex tre volte Divas Champion della WWE non ha più avuto un match da quando ha annunciato il suo ritiro nell’aprile 2015. La notizia è stata inaspettata al momento, con Lee che aveva gareggiato a WrestleMania 31 solo pochi giorni prima, facendo coppia con Paige per sconfiggere le Bella Twins. La stessa Lee avrebbe poi spiegato che problemi alla colonna vertebralestati la causa della sua decisione di appendere gli stivali al chiodo. Tuttavia, avrebbe rapidamente trovato successo al di fuori del ring, raggiungendo la lista dei bestseller del New York Times con la sua autobiografia acclamata dalla critica ‘Crazy Is My Superpower: How I Triumphed by Breaking Bones, Breaking Hearts, and Breaking the Rules’.