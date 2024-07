Volley la Francia fatica al debutto ma piega comunque la Serbia al tiebreak

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Cheall’esordio delle Olimpiadi di Parigi 2024 per i padroni di casa e campioni in carica delladi Andrea Giani. I transalpini hannoto più del previsto contro laall’esordio, vincendo solo alcon il punteggio di 23-25, 25-17, 25-17, 21-25, 15-6, portandosi così provvisoriamente in testa al Gruppo A in attesa che giochino Slovenia e Canada. Una partenza difficile per i transalpini, che hanno accusato un po’ di tensione di fronte al numerosissimo pubblico e alle tante aspettative riposte su questo gruppo. Dalla parte centrale del primo set laè sempre rimasta dietro e non è riuscita a rimontare. Reazione che è arrivata nei due set successivi, dominati praticamente dall’inizio alla fine e mai in discussione.