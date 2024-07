Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024)DEL 28 LUGLIOORE 17.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZETRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO, COSì COME SULL’AURELIA ALTEZZA PALIDORO, ENTRAMBE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA NUOVA. SEGNIALIAMO, INOLTRE, UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, STAVOLTA IN INTERNA, ALTEZZA CASAL DEL MARMO.