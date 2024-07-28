Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 17:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 17.20 DARIO ANTOLINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULL’A1 FIRENZE Roma TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE, MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, COSì COME SULL’AURELIA ALTEZZA PALIDORO, ENTRAMBE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA NUOVA. SEGNIALIAMO, INOLTRE, UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, STAVOLTA IN INTERNA, ALTEZZA CASAL DEL MARMO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 16:30 - 00 IL RALLY DI ROMA CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A FORMIA DALLE ORE 20. DELLA CROCE”, CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU TUTTE LE VIE E PIAZZE INTERESSATE FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE INFINE PER IL TRASPORTO MARITTIMO RICORDIAMO CHE OGGI LA TRATTA FORMIA – PONZA NON EFFETTUERA’ LA CORSA DELLE 18. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 15:30 - 00, MENTRE DOMANI LUNEDÌ 29 LUGLIO LA CORSA DELLE 6. 00 IL RALLY DI ROMA CAPITALE, PER L’OCCASIONE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VEICOLARE NELLE PIAZZE E NELLE VIE INTERESSATE DALL’EVENTO A VETRALLA, NELLA FRAZIONE DI CURA, è IN CORSO LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELLO STREET FOOD”. ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SANTA MARIA DEL SOCCORSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 13:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 13. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULL’A1 FIRENZE ROMA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DOPO UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL LITORALE LAZIALE SI PROCEDE A RILENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ORA PASSIAMO AI CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20. romadailynews
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