Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 10:30 (Di domenica 28 luglio 2024) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 10.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE ANCORA REGOLARE QUESTA MATTINA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGANLIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA IN PROSSIMITA DI VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA E SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – Roma LA CIRCOLazioNE E TORNATA REGOLARE DOPO L’INTERVENTO DEI TECNICI INFINE PER I CANTIERI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONATALE SU VIA PONTINA TRA IL KM 20 E IL KM 31 PREVISTA LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLE CORSIE IN BASE ALLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE Roma E IN DIREZIONE TERRACINA FINO AL 10 DI AGOSTO NELLA FASCIA ORARIA NOTTURANA 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 09:30 - VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 09. 30-18. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGANLIAMO SOLO DEI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PONTINA TRA SPINACETO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA E SU VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO N DIREZIONE CIVITAVECCHIA MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – ROMA LA CIRCOLAZIONE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 08:30 - 30 DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 30-18. VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE MA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA PESCARA – ROMA LA CIRCOLAZIONE E SOSPESA TRA GUIDONIA E TIVOLI-TERME PER LA PRESENZA DI ARBUSTI SULLA LINEA FERROVIARIA I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE PER I LAVORI A PARTIRE DA DOMANI INIZIARANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SU VIA SALARIA TRA IL KM 75 E IL KM 92 PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA CON L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN DIREZIONE ROMA E IN DIREZIONI ASCOLI PICENO NELLA FASCIA ORARIA 7. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2024 ore 07:30 - 20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE MA PASSIAMO AGLI EVENTI NELLA GIORNATA DI OGGI IL RALLY DI ROMA CAPITALE, CHE PERCORRERA LE STRADE DEL FRUSINATE SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA ROMA-FRASCATI PROSEGUIRANNO FINO AL 31 AGOSTO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE PERTANO SONO ATTIVE CORSE CON BUS PER I COLLEGAMENTI REGIONALI TRA CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE in chiusura un messaggio di sicurezza stradale Servizio fornito da Astral. romadailynews
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