Usa Mobisec prima impresa italiana chiamata a scrivere le regole globali della cybersicurezza

(Di domenica 28 luglio 2024) Per lavolta l’Italia vienelemondiale. Due tra le più importanti organizzazioni internazionali per la sicurezza delle app, ovvero App Defense Alliance (ADA) e OWASP, hanno infatti aperto le porte, per lavolta, a un’azienda, la trevigiana, specializzata nella cybersecurity delle applicazioni mobile. App Defense Alliance (ADA) è un’iniziativa lanciata nel 2019 da Google con l’obiettivo di proteggere gli utenti Android da app malevole. Gestita oggi dalla Linux Foundation, questa realtà è guidata da un comitato direttivo all’interno del quale, oltre a Big G, siedono anche Microsoft e Meta. Tra i membri, spiccano realtà come McAfee e PWC.