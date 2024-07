Tragico schianto contro un furgone muore una donna Feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) Foggia, 28 luglio 2024 – Un grave incidente stradale è avvenuto oggi sulla provinciale 110, all’incrocio con Deliceto in direzione di Castelluccio dei Sauri. Nell’impatto tra un’auto e unha perso la vita unadi circa 80 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite gravemente. I due, che presentano politraumi significativi, sono stati trasportati d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. Uno deiè stato trasferito in ambulanza, mentre per l’altro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnate a chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato notevoli disagi al traffico locale, con la strada che è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.