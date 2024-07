Taremi sempre più pronto per Genoa-Inter | Inzaghi verso una scelta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Mehdianche in-Las Palmas ha mostrato un ottimo stato di condizione, andando anche in gol per due volte. Le sue prestazioni inducono Simoneunain vista del debutto stagionale contro il. CONDIZIONE – Con cinque gol all’attivo in tre partite, Mehdista già mostrando un ottimo stato di forma in questo precampionato nerazzurro. Due i gol nella vittoria contro il Lugano, uno il gol alla Pergolettese e di nuovo due quelli nel 3-0 contro il Las Palmas, amichevole giocata ieri al Dino Manuzzi di Cesena. Insomma, anche se il calcio estivo andrebbe raccontato e analizzato con le pinze, le condizioni e lo stato di forma dell’attaccante iraniano stanno già spiccando. Ed è, al momento, la cosa più importante. Anche in vista del debutto stagionale.