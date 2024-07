Sospetto annegamento nell’Area Naturale Protetta Golena del Tevere | una donna trasportata in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 28 luglio 2024) Alle ore 18:52, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è stato attivato a seguito di una chiamata urgente ricevuta dal Comune di Anghiari. L’allarme è stato lanciato per undi unastraniera di 56 anni presso l’Areadel. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente diversi soccorsi: la Misericordia di Badia Tedalda, il 118 di Perugia con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’elisoccorso di Fabriano. Laè stata stabilizzata sul posto e, data la gravità della situazione, è statainall’di Arezzo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente per determinare le cause esatte del. Nel frattempo, le condizioni dellarestano critiche.