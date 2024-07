Salva col massaggio cardiaco | Dobbiamo essere pronti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Venerdì mattina, quartiere Niguarda. Giuseppe e Nando, volontario e dipendente della Croce Rossa di Milano, sono lì per un "servizio Mm". Un tipo di trasporto sanitario, spiega Giuseppe, settant’anni, in pensione da due dopo quarant’anni da elettricista e antennista, impegnatissimo nel volontariato tra Guardie ecologiche volontarie e la Cri. "Ho iniziato nel ’72 come pioniere, poi sette anni di ambulanza. Poi ho dovuto scegliere: o fai le notti senza dormire, oppure la mattina vai a lavorare sui tetti. Nel 2015, con la mia compagna, mi sono rimesso in gioco. Adesso non faccio più il 118 per limiti d’età e mi sono “autodeclassato” ad Ats".