Parigi 2024 Durant trascina Usa | Serbia battuta

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti battono laper 110-84 all'esordio nel torneo di basket delle Olimpiadi di. Nella sfida valida per il Gruppo C, gli Usa si impongono grazie ai 23 punti di Kevinpraticamente perfetto (8 su 9 al tiro, 5 su 5 da 3) e ai 21 punti di LeBron James. Gli Stati Uniti, prendono il largo definitivamente nel terzo periodo con un parziale di 26-16 e nella quarta frazione amministrano il vantaggio. La, a cui non bastano i 20 punti di Nikola Jokic, rimane in scia fino all'intervallo (58-49) ma poi non riesce ad arginare la profondità del roster americano.