Osimhen-Lukaku la Gazzetta rivela | si punta a chiudere entro questa data

(Di domenica 28 luglio 2024) Il Napoli fissa la deadline perl’affare. Conte attende gli sviluppi delle trattative.: la situazione secondo laIl Napolial 7 agosto comelimite per definire le trattative riguardanti Victore Romelu, secondo quanto riporta ladello Sport. Il quotidiano milanese riferisce che tutte le parti coinvolte nell’operazione mirano a risolvere la situazione. Ladello Sport scrive: “Tutte le parti in causa di questo intreccio di mercato trasperano che per il 7 agosto sia messa la parola fine asituazione.” Il giornale sottolinea che l’arrivo dial Napoli dipende dalla cessione di. Intanto, Romelucontinua ad allenarsi individualmente in attesa di sviluppi sulla trattativa.