Operaio schiacciato dalle travi Si spegne dopo quattro giorni

(Di domenica 28 luglio 2024) Martedì scorso, mentre lavorava in trasferta in un cantiere edile ad Ancona, era stato coinvolto in un infortunio, E ora la terribile notizia: Paolo Gabbiani, cinquantenne di Brescia, non ce l’ha fatta. È morto in ospedale dove era ricoverato in condizioni drammatiche, nel capoluogo delle Marche. Artigiano del legno di grande competenza, di casa con la famiglia al Villaggio Sereno in città, Gabbiani era impegnato in una costruzione in via Marconi, nel quartiere Archi, per l’appunto ad Ancona. Stando a quanto ricostruitoforze dell’ordine del posto il cinquantenne, titolare di un’impresa di costruzioni in legno, per ragioni in corso di accertamento è stato travolto da una serie di pesantiche erano agganciate a una gru in movimento.