Meloni in Cina | rilancio dei rapporti bilaterali e partecipazione al business forum

(Di domenica 28 luglio 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia, è in visita ufficiale a Pechino, dove oggi incontrerà il primo ministro cinese Li Qiang. Accompagnata dalla figlia Ginevra, la premier italiana parteciperà anche ai Giochi Olimpici di Parigi al termine di questa missione diplomatica delicata. La visita rappresenta un tentativo di riannodare idi cooperazione con ladopo l'uscita dell'Italia dalla Belt and Road Initiative.Questo viaggio segna la prima volta diin, dopo aver stoppato la Nuova Via della Seta. L'invito a visitare laera stato esteso dal presidente Xi Jinping già durante il primo incontro al G20 di Bali nel 2022. La missione è stata preparata con cura, con tappe previste anche a Shanghai, ed è il culmine di un percorso iniziato lo scorso anno.