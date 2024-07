Mancano sangue e plasma Apertura straordinaria del centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Oggi iltrasfusionale dell’Ospedale di Cisanello apre eccezionalmente per consentire al maggior numero possibile di persone di venire a donare ile gli altri emocomponenti per i pazienti ricoverati. Un’iniziativa per sopperire alla mancanza di sacche ematiche, necessarie in questo momento di ferie e afflussi. "Questa- spiega il direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, dottor Alessandro Mazzoni - ci serve per fronteggiare le scarse risorse die piastrine. Questo è infatti il periodo peggiore per quanto riguarda la necessità di emocomponenti e serve un afflusso massimo di persone ai centri trasfusionali per riuscire a sostenere tutte le numerose attività cliniche".