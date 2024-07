LIVE Bolelli Vavassori-Carreno Busta Granollers Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | azzurri spostati di campo tra poco si inizia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:18 Glisono statidi, visto il prolungarsi del programma sul9. Trasul terreno di gioco! 21:10 Sei match point non sfruttati da Marterer, 3° e decisivo set contro Dusan Lajovic. Poi! 19:58 Marterer 6-3 su Lajovic. Poi. 18:50 In due set la vittoria di Bucsa (SPA) su Martic (CRO). Adesso Marterer (GER)-Lajovic (SRB) e poi il primo doppio italiano. 17:12 Grande vittoria di Andrea, che giocherà però la partita importante dopo, in coppia con Simonecontro la Spagna. Prima di quell’incontro comunque ancora due partite di singolare dare. 16:00 Un set pari Andreae Pedro Martinez. Mancano ancora un set e due partite prima dei doppi! 14:28 Si è appena concluso il 1° match in programma sul9 del Roland Garros: Etcheverry b.