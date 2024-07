La Fondazione Ranieri pensa green Il futuro sostenibile del Museo Biglietto scontato a chi viene in bici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Riduzioni suldi ingresso ai visitatori che utilizzano la mobilità alternativa (minimetro,cletta e monopattini) per arrivare nel centro storico; visite immersive per le persone fragili, digitalizzazione di numerose opere del patrimonio librario consultabili da una app, riduzione del cartaceo e perfino un giardino verticale. Dal passato alil passo è breve: i Musei gestiti dalladi Sorbello di Piazza Piccinino sono entrati in un processo di transizione ecologica e digitale. Significa che Pozzo Etrusco e Palazzo (quest’ultimo scrigno di preziose collezioni, compresi i manufatti della Scuola del Ricamo) pur rimanendo ancorati alla loro storia, oggi sono gestiti con mentalità ancora più smart e innovativa.