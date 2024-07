Judo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024), domenica 28, andrà in scena la seconda giornata delin questedi. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni. Quest’verranno assegnati i primi due titoli: -52 kg donne e -66 kg uomini. Grandi attese in casa Italia su Odette Giuffrida. L’azzurra, reduce dal titolo mondiale conquistato ad Abu Dhabi, vorrebbe chiudere il cerchio con la massima affermazione ai Giochi. Una grande continuità per Giuffrida, citando anche l’argento negli Europei di quest’anno. Quinto agli ultimi Mondiali, Matteo Piras vorrà stupire nella sua categoria, forte anche della piazza d’onore nel Grand Slam di Astana. Un percorso in ascesa per lui e vedremo se questo andamento in crescita si confermerà nell’occasione più importante.