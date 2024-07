Il ladro di cani la recensione | il valore umano di un buon film che inquadra la realtà boliviana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 luglio 2024) Nella Bolivia dei lustrascarpe una storia d'amicizia e solitudine: Ildidi Vinko Tomicic è cinema del reale (a tratti incompiuto) dal forte. Presentato al TribecaFestival e poi al Giffoni. Nello spazio estetico di un formato 4:3 (più vezzo che allegoria), il cileno Vinko Tomicic racchiude una storia triangolare per parlare, in modo lucido, di una resistenza umana nei confronti della vita più spietata. Dall'approccio neorealista - a detta del regista, l'ispirazione arriva proprio dal Neorealismo italiano - Ildi(titolo originale Eln de Perros,The Dog Thief, con cui è stato presentato al TribecaFestival) parte da un concetto geografico ben definito (La Paz, Bolivia) per orientarsi verso una temperatura cinematografica che si prende il suo tempo di riflessione, agendo per azioni piuttosto che per azioni.