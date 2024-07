I Pantelù hanno la sede inagibile Aperto un conto per le donazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) "La. Dovrà venire un ingegnere a verificare quale sia l’entità dei danni provocati dall’incendio di venerdì sera". È il verdetto dei vigili del fuoco al termine del lavoro di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile di via IX Febbraio, a San Bernardino,dell’Arci, andato a fuoco l’altra sera intorno alle 21.30. Il rogo ha causato danni al soffitto, alle finestre e alle porte dell’appartamento del primo pianodei– associazione di volontariato cremasca – e i pompieri, per debellarlo, sono dovuti entrare dalle finestre perché le scale erano invase dal fuoco. L’incendio, scaturito con ogni probabilità da un corto circuito, ha subito avvampato la, dove c’era parecchio materiale infiammabile, libri, giocattoli in plastica e pacchi regalo.