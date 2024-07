I Fantastici Quattro e i Vendicatori si stanno finalmente incrociando

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024) Ie isi“Itorneranno”. È il tipo di dichiarazione che i fan della Marvel sono abituati a vedere alla fine di ogni film del MCU. In vista di The Fantastic Four: First Steps della prossima estate, la notizia è stata ufficializzata al San Diego Comic durante il panel dei Marvel Studios di sabato sera. È stato rivelato che i, composti dal Mister Fantastic di Pedro Pascal, dalla Sue Storm di Vanessa Kirby, dal Johnny Storm di Joseph Quinn e da Ebon Moss Bachrach, appariranno nei prossimi due film degli Avengers. La cosa non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che, in assenza di personaggi come Iron Man e Vedova Nera, isono probabilmente i più grandi eroi che finora non sono entrati a far parte del MCU. Dopotutto, sono conosciuti come la “prima famiglia della Marvel”.