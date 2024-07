Hummels il silenzio non è sempre d’oro Ma i rossoblù aspettano ancora il tedesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Amletico ben oltre ogni ragionevole predisposizione all’attesa (che a Casteldebole in questi giorni è stata la regola), Matsnemmeno ieri ha sciolto le sue riserve recapitando al Bologna la risposta tanto desiderata e strategica. In fondo basterebbe un sì o un no: è il ‘devodecidere’ che a questo punto della stagione complica inevitabilmente i piani di chi è chiamato a consegnare in tempi rapidi a Italiano quelle certezze che ogni nuovo allenatore ha il diritto di avere all’inizio della sua avventura. Anche la giornata di ieri se n’è andata senza risposte in arrivo dallo svincolatodel Borussia Dortmund, Considerato che il Bologna sperava di avere già in tasca il sì didall’inizio della settimana che termina oggi, ogni giorno che passa rende l’approdo del quasi trentaseienne nazionaleuna chimera che si allontana.